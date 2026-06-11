Больше не «настоящий»: Минфин запретил выдавать синтетические камни за бриллианты

С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к ювелирным изделиям. Теперь словом «бриллиант» можно называть исключительно алмазы природного происхождения. Это сделано для защиты прав покупателей от обмана.

Если вы покупаете украшение с искусственно выращенным камнем, продавец обязан:

Запрет на обман: Не использовать термин «бриллиант», его производные, характеристики цвета/чистоты и вес в каратах.

Честная маркировка: На ярлыке обязательно должна стоять пометка «синтетический». Вес такого камня указывается только в граммах.

Без иллюзий: Запрещено использовать любые слова, создающие впечатление натуральности: драгоценный, настоящий, подлинный, природный, натуральный, добытый, минерал.

Эти правила касаются всего: информации на бирках, сайтов магазинов, рекламы и сертификатов. Корректным названием для искусственного аналога теперь будет термин — «ограненный синтетический алмаз».

Напомним, Минфин России прогнозирует к 2030 году резкий дефицит алмазов на мировом рынке из-за истощения месторождений в Африке, Якутии и Архангельской области. Объём добычи может упасть в 3–4 раза, с 80–100 до 20–30 млн каратов, так как отрасль не успевает восполнять ресурсную базу из-за долгого инвестиционного цикла и отсутствия вложений в геологию.



При этом сейчас на рынке наблюдается кризис перепроизводства: избыток запасов и падение цен. В связи с этим мировой лидер добычи, компания «Алроса», планирует с 2026 года сократить производство на 15% и законсервировать россыпные месторождения.