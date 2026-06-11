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Рост цен не остановить: почему инфляция в России ускорилась в мае вопреки ожиданиям.

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В мае инфляция в России продолжила набирать обороты. Рост потребительских цен за месяц составил 0,17%, что выше апрельского показателя (0,14%) и значительно ниже мартовского всплеска (0,6%). Несмотря на ускорение, фактическое значение оказалось лучше ожиданий экономистов, которые прогнозировали 0,22%.

Ключевые цифры:

  • С начала года: За январь–май цены выросли на 3,29%.
  • Год к году: Инфляция замедлилась до 5,31% (в апреле было 5,58%, в марте — 5,86%), оказавшись чуть ниже консенсус-прогноза в 5,36%.
  • Недельный скачок: Со 2 по 8 июня недельный рост цен ускорился с 0,15% до 0,20%. Годовая инфляция за этот период выросла с 5,39% до 5,51%.
  • Топливо: Средняя стоимость бензина и дизельного топлива в мае выросла на 0,9%.

Ставка ЦБ: ждать ли снижения?

На фоне этих данных внимание приковано к заседанию Банка России 19 июня. Большинство аналитиков ожидают восьмое подряд снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 14%), однако мнения разделились:

  • Базовый сценарий (-50 б.п.): Поддерживается большинством экспертов из-за быстрого замедления инфляции и крепкого рубля.
  • Альтернативный сценарий (-25 б.п.): Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова призывает к осторожности из-за высоких инфляционных ожиданий населения (13%) и нестабильной геополитики.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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