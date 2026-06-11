Рост цен не остановить: почему инфляция в России ускорилась в мае вопреки ожиданиям.

В мае инфляция в России продолжила набирать обороты. Рост потребительских цен за месяц составил 0,17%, что выше апрельского показателя (0,14%) и значительно ниже мартовского всплеска (0,6%). Несмотря на ускорение, фактическое значение оказалось лучше ожиданий экономистов, которые прогнозировали 0,22%.

Ключевые цифры:

С начала года: За январь–май цены выросли на 3,29%.

Год к году: Инфляция замедлилась до 5,31% (в апреле было 5,58%, в марте — 5,86%), оказавшись чуть ниже консенсус-прогноза в 5,36%.

Недельный скачок: Со 2 по 8 июня недельный рост цен ускорился с 0,15% до 0,20%. Годовая инфляция за этот период выросла с 5,39% до 5,51%.

Топливо: Средняя стоимость бензина и дизельного топлива в мае выросла на 0,9%.

Ставка ЦБ: ждать ли снижения?

На фоне этих данных внимание приковано к заседанию Банка России 19 июня. Большинство аналитиков ожидают восьмое подряд снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 14%), однако мнения разделились: