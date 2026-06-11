Мошенники запустили фейковые слухи об изменениях семейной ипотеки

В соцсетях множатся слухи о новых условиях семейной ипотеки, сообщили «Известиям» эксперты по кибербезопасности. Недобросовестные посредники и мошенники, представляясь риелторами, делятся якобы эксклюзивной информацией из «инсайдерских источников» о будущих изменениях программы.

«Говорят, что ставку по ипотеке будут рассчитывать "по головам": для семей с одним ребенком она будет составлять 10–12%, с двумя – 6%, с тремя – 4%, с четырьмя и больше – 0%. "Если вы без штампа в паспорте – ставка выше на 8–9%. Ловите момент, пока не переписали правила", – говорится в одном из постов.

В других сообщениях россиян запугивают скорым ростом цен на 15–20% и предлагают помощь в покупке жилья «без первоначального взноса». В Минфине сообщили, что решение о дифференцированной ставке по семейной ипотеке еще не принято, оно будет объявлено не позже 1 июля.

Минфин и Минстрой должны до 1 июля 2026 года проработать вопрос о ставке в зависимости от количества детей. Замминистра финансов Иван Чебесов уточнил, что детально обсуждался механизм изменения ставки при рождении ребенка, чтобы оформить его в полуавтоматическом режиме без лишних документов. Какие именно условия введут, станет известно к концу месяца, решение озвучит правительство. Мошенники предлагают «прикинуть ипотеку по старым условиям» и просят писать в личные сообщения.

Мошенники также активизировались к празднованию Дня России. Праздник используется как предлог для мнимых выплат и вознаграждений от имени государственных органов.