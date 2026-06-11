«Мы вправе рассчитывать»: Путин допустил снижение ключевой ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин допустил снижение ключевой ставки в будущем. По его словам, замедление инфляции до 5% создает для этого все предпосылки, передаёт ТАСС.

«Инфляция-то падает... Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки», — заявил глава государства на совещании с правительством.

Это заявление прозвучало накануне ключевого события для финансового рынка — заседания Банка России 19 июня. Аналитики ожидают восьмое подряд смягчение политики: