Новости

«Мы вправе рассчитывать»: Путин допустил снижение ключевой ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин допустил снижение ключевой ставки в будущем. По его словам, замедление инфляции до 5% создает для этого все предпосылки, передаёт ТАСС.

«Инфляция-то падает... Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки», — заявил глава государства на совещании с правительством.

Это заявление прозвучало накануне ключевого события для финансового рынка — заседания Банка России 19 июня. Аналитики ожидают восьмое подряд смягчение политики:

  • Базовый прогноз (-0,5 п.п.): Большинство экспертов ждут снижения до 14%, опираясь на крепкий рубль и замедление роста цен.
  • Осторожный подход: Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова выступает за меньший шаг (-25 б.п.), указывая на высокие инфляционные ожидания населения (13%) и геополитические риски.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (421)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес