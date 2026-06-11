«Мы вправе рассчитывать»: Путин допустил снижение ключевой ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин допустил снижение ключевой ставки в будущем. По его словам, замедление инфляции до 5% создает для этого все предпосылки, передаёт ТАСС.
«Инфляция-то падает... Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки», — заявил глава государства на совещании с правительством.
Это заявление прозвучало накануне ключевого события для финансового рынка — заседания Банка России 19 июня. Аналитики ожидают восьмое подряд смягчение политики:
- Базовый прогноз (-0,5 п.п.): Большинство экспертов ждут снижения до 14%, опираясь на крепкий рубль и замедление роста цен.
- Осторожный подход: Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова выступает за меньший шаг (-25 б.п.), указывая на высокие инфляционные ожидания населения (13%) и геополитические риски.