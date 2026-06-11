Льготную ставку семейной ипотеки предложили заменить на частичное погашение: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Госдума отменила штрафы за неподачу «нулевых» налоговых деклараций, льготную ставку семейной ипотеки предложили заменить на частичное погашение, Путин допустил снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции, а из Оренбурга стартовали прямые рейсы в Иркутск. Подробнее – в обзоре СИА.

Отмена штрафов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об отмене штрафов за непредставление «нулевых» налоговых деклараций. По данным ФНС, около 55% всех решений о привлечении к ответственности касаются как раз таких деклараций. В соответствии с подсчетами, расходы бюджета на администрирование штрафов, включая трудовые и почтовые издержки налоговых органов, превышают доходы от их взыскания, потому принято такое решение.

Новые условия

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков предложил изменить условия семейной ипотеки – заменить льготную ставку на частичное погашение. «Может быть, нам есть смысл подумать о том, чтобы не субсидировать ставку по семейной ипотеке и не делать ее фиксированной, а лучше направлять эти деньги напрямую в семью, целевым образом на погашение кредита. А ставку, наоборот, оставить коммерческой», – заявил он. Соответствующее предложение будет рассмотрено.

Снижение ставки

Президент РФ Владимир Путин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в России на фоне падения инфляции. «Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», – отметил российский лидер.

Новые рейсы

Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять прямые рейсы из Оренбурга в Иркутск. Новое направление стало транзитным из Иркутска в Сочи через Оренбург. Перелеты из Иркутска в Оренбург осуществляются по пятницам, в обратную сторону – по понедельникам. Продолжительность полета – около 4,5 часов.

Запреты в лесах

На всей территории Иркутской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. Оно будет действовать с 10 по 30 июня при высоких – IV и V – классах пожарной опасности. При классах пожарной опасности с I по III ограничений на посещение лесов нет. Меры введены после установления жаркой погоды, влияющей на обстановку в лесах. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы.