«Золотое дно» Байкала: Генпрокуратура нашла свыше 60 незаконных отелей в заповедной зоне

В погоне за туристическим рублем девелоперы превращают берега Байкала в стройплощадку. Генеральная прокуратура выявила масштабные нарушения: из 200 проверенных объектов в водоохранной зоне более 60 оказались построены незаконно. Речь идет о самовольном захвате земель, вырубке леса и изменении ландшафта, сообщает газета "Ведомости".

Пример: В Иркутской области компания без разрешений уничтожила лесной массив для строительства более 30 зданий под гостиничный бизнес. Участок не возвращен государству даже после расторжения аренды, что привело к многомиллионным убыткам и уголовному делу.

Статистика: Всего выявлено 6000 нарушений эко-законодательства, возбуждено 21 уголовное дело, наказано 571 лицо.

Однако действия прокуроров вызвали критику депутатов. Парламентарии упрекнули ведомство в том, что оно активно преследует простых рыбаков («мужиков»), но «недостаточно активны там, где воруют миллиарды». Зампред комитета Анатолий Грешневиков призвал обратить внимание на пятииэтажную гостиницу в Бурятии, видную даже со спутника.

Для борьбы с нарушениями власти предлагают привлекать волонтеров и расширять использование приложения «Рябина» для фиксации мусора и застройки. При этом новый закон от 1 марта, разрешивший вырубку погибшего леса ради инфраструктуры, вызвал резкую критику минимум 87 ученых РАН.