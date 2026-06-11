Запущены прямые рейсы из Иркутска в Оренбург

Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять прямые рейсы из Иркутска в Оренбург и обратно. Новое направление стало транзитным из Иркутска в Сочи через Оренбург, сообщает пресс-служба аэропорта Оренбурга.

Прямые рейсы из Иркутска в Оренбург запланированы по пятницам, из Оренбурга в Иркутск – по понедельникам. Перелеты будут осуществлять на воздушных судах SSJ-100.

Вылет из Иркутска запланирован на 05:50, прибытие в Оренбург – на 07:35. Отправление из Оренбурга осуществляют в 00:50, прилет в Иркутск – в 08:25. Продолжительность полета в каждую сторону – около 4,5 часа.