Новости В ЦБ объяснили аномальный рост наличных: дело не только в сбоях интернета Объем наличных денег в обращении в России продолжает расти рекордными темпами. В мае он увеличился на 381,2 млрд рублей, достигнув общей суммы в 19,4 трлн рублей. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» прокомментировал ситуацию, заявив, что перелома тренда не произошло, хотя динамика соответствует уровням начала 2023 года, передаёт газета "Ведомости". Почему россияне забирают деньги из банков? Регулятор выделяет две основные причины всплеска спроса на бумажные деньги: Адаптация к рискам: Бизнес и население формируют запас наличности на случай перебоев с интернетом или введения новых налогов (например, НДС на эквайринг).

Уход в тень: Рост серой экономики вынуждает предпринимателей переходить на расчеты наличными, чтобы избежать контроля. «Доля наличных в денежной массе выросла незначительно... Таким образом, перелома тренда не произошло», — подчеркнул Заботкин. По данным ЦБ, годовой рост показателя в мае ускорился до 17,5% (в апреле было 14,9%). На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. eg

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