Ставка 14%: почему ЦБ готов снизить стоимость денег и что мешает сделать это быстрее

Совет директоров Банка России проведет заседание 19 июня, где почти наверняка снизит ключевую ставку. Большинство аналитиков (14 из 19), опрошенных газетой "Ведомости", уверены в шаге на 0,5 п.п. — до 14%. Однако есть и те, кто призывает к осторожности, предлагая снижение лишь на 25 базисных пунктов.

Аргументы «ЗА» снижение:

Замедление инфляции: Рост цен замедлился ниже целевых значений. Годовая инфляция составляет около 5,5%, что дает регулятору пространство для маневра.

Торможение экономики: ВВП за первые четыре месяца вырос всего на 0,2%. Низкая экономическая активность требует стимулирования через дешевые кредиты.

Стабильность нефти: Пик нефтяного шока пройден, цены на Brent опустились со $120 до диапазона $90–95 за баррель.

Что удерживает ЦБ от резких движений?

Главный риск — состояние бюджета. Дефицит казны уже достиг 6 трлн рублей (в полтора раза больше плана), а министр финансов Антон Силуанов предупредил о росте расходов. Глава ЦБ Заботкин назвал эти новости «проинфляционными». Кроме того, инфляционные ожидания населения остаются высокими (13%), а недельный рост цен в конце мая ускорился.

«Инфляция-то падает... Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки», — ранее заявил президент Владимир Путин.