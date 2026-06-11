Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости автоматически без заявления

Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без личного заявления граждан, соответствующий проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов. С 1 января 2027 года пенсия будет назначаться автоматически на основании данных пенсионных органов. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Предполагается, что решение о назначении пенсии будет приниматься за 30 календарных дней до достижения пенсионного возраста. Если необходимых условий для назначения пенсии не хватает, гражданина уведомят об этом также за 30 дней до достижения соответствующего возраста», – говорится в документе.

После принятия решения органы пенсионного обеспечения в течение трех рабочих дней уведомят гражданина о назначении пенсии и о праве отказаться от нее. Для отказа потребуется подать соответствующее заявление.

Автоматическое назначение будет применяться для граждан, достигших пенсионного возраста и выполнивших условия по страховому стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту, при отсутствии периодов работы за пределами России. Аналогичный порядок предлагается распространить на многодетных родителей и других льготников, имеющих право на досрочную пенсию. Законопроект также предусматривает информирование граждан о повышающих коэффициентах при более позднем выходе на пенсию.

Ранее стало известно, что у двух категорий россиян в июне вырастут пенсии. «Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», – рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Фиксированная часть равна 9584,69 рубля, соответственно, она вырастет до 19 168 рублей.