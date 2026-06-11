ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

ВТБ выделит средства для восстановления панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 млрд рублей.

«Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его «Севастопольских рассказах».Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей», – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Напомним, что в ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя», вызвав пожар четвертого ранга сложности. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что великий шедевр Франца Рубо «практически уничтожен». Однако, как выяснилось, самые ценные отреставрированные фрагменты оригинального полотна не пострадали. По счастливой случайности, в момент атаки они находились в другом филиале музея, где готовились к открытию выставки.