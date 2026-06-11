Нестабильность и атмосфера в коллективе стали главными причинами стресса у работников Сибири

Общее ощущение нестабильности и непредсказуемости стало самым частым поводом для стресса на рабочем месте в 2026 году, сообщили 38% сотрудников сибирских компаний, показало исследование hh.ru и платформы Alter. Столько же респондентов (38%) пожаловались на атмосферу в команде.

«Стресс сам по себе не всегда снижает продуктивность: умеренное напряжение может краткосрочно мобилизовать внимание и повысить эффективность. Но хронический, плохо контролируемый стресс действует иначе – ухудшает концентрацию, повышает эмоциональное истощение, увеличивает риск ошибок, конфликтов и выгорания. Исследования показывают, что именно длительное ощущение непредсказуемости и отсутствия контроля сильнее всего связано с ухудшением психологического состояния сотрудников», – комментирует клинический психолог Анастасия Черткова.

В топ-5 причин стресса также вошли отношения с руководством (35%), объем работы (28%) и неуверенность в завтрашнем дне (26%). Самыми популярными способами справляться со стрессом стали сон (44%), разговоры с близкими (38%) и спорт (23%).

Доля сотрудников, считающих, что постоянный стресс может привести к увольнению, снизилась с 92% до 79% – до минимального значения за пять лет. Женщины чаще выбирают разговоры с близкими, медитации и психотерапию, мужчины – спорт. Соискатели 18-24 лет спят заметно больше остальных, но они же наиболее активно «заедают» стресс и курят. Снижение популярности сна и разговоров с близкими может говорить об истощении ресурсов, а рост популярности спорта – о формировании активного способа борьбы со стрессом. В опросе участвовали сотрудники компаний Сибирского федерального округа.