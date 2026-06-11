Поставка топлива в Севастополь сорвалась

В Севастополе новая партия QR-кодов на бензин не будет выдана сегодня, поскольку бензовозы не смогли прийти в город ночью, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Все ранее выданные коды будут деактивированы.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные – будут деактивированы. Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый», – написал Развожаев.

Завтра на АЗС «ТЭС» будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт. Информацию о заправках «АТАН», где будет свободная продажа, губернатор пообещал сообщить позже.

Напомним, что в Севастополе введены ограничения на покупку бензина из-за повышенного спроса. Теперь автовладельцы могут приобрести не более 30 литров топлива за один визит на автозаправочную станцию.