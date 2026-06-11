Путин: «Инвестпаузы нет, но есть сдержанность»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет инвестиционной паузы, а наблюдается лишь «сдержанность» бизнеса. По его словам, это продиктовано текущей макроэкономической ситуацией и действиями финансовых властей, сообщает "Коммерсант".

Однако данные Института экономики роста им. Столыпина рисуют более мрачную картину. Аналитики фиксируют, что частный сектор фактически перешел в режим выживания, а экономика держится исключительно на государственных заказах и мегапроектах.

Инвестиционный спад продолжается уже четыре квартала подряд. В I квартале 2026 года инвестиции рухнули на 14,3% год к году (в среднем падение за квартал составляет около 3,6%). Для сравнения: в начале 2025 года наблюдался рост на 6,5%.

II кв. 2025: -1,0%

III кв. 2025: -4,3%

IV кв. 2025: -5,3%

I кв. 2026: -14,3%

Новые частные вложения заморожены из-за дорогих кредитов и высокой налоговой нагрузки. «Единственными драйверами остаются государственные мегапроекты... Без них картина выглядела бы значительно хуже», — подчеркивают эксперты.