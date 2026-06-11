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«Атака будет мощной»: США нанесли удары по Ирану, Тегеран ответил блокадой главного нефтяного пути

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил подготовку к нанесению новых мощных ударов по ключевой инфраструктуре Ирана в ночь на 11 июня. По его словам, атака призвана усилить давление на Тегеран и заставить его вернуться за стол переговоров.

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  • Цель: «Основные объекты» на территории Ирана.
  • Ультиматум: Хегсет заявил, что у Ирана есть выбор между сделкой и дальнейшей эскалацией. Ранее удары 9 июня в Вашингтоне называли «пропорциональными и точечными».
  • Реакция: В ответ на действия США Иран объявил о полной блокаде Ормузского пролива для всех судов, включая нефтяные танкеры. Решение объяснено «нестабильностью» и «преступными действиями» американцев.

Конфликт уже привел к потерям с обеих сторон: ранее был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper, а The New York Times сообщала о крушении вертолета Apache. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по целям в Иране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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