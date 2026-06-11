В Иркутск привезут более 30 картин импрессионистов из Пушкинского музея

В Иркутском художественном музее имени Сукачева представят масштабный выставочный проект «Импрессионисты в Сибири». Из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в столицу Прибайкалья привезут более 30 картин всемирно известных художников.

«Зрители увидят работы Анри Матисса, Поля Сезанна, Пьера Боннара, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея и других мастеров. Все экспонируемые произведения из собраний мирового искусства будут представлены в нашем городе впервые», – сообщили организаторы.

Иркутск вошел в число шести сибирских городов, где будет организован этот проект. Выставка начнется в Омске – культурной столице России этого года, а затем картины увидят в Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске.

Выставка пройдет с 14 сентября по 11 ноября и приурочена к юбилею Иркутска. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и аппарата полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе. Впервые коллекция западноевропейской живописи второй половины XIX – начала XX века отправится в турне по Сибири. Иркутский областной художественный музей имени Сукачева – один из крупнейших художественных музеев за Уралом.