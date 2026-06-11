Лето 2026: авиабилеты по России подешевели на 15% вопреки ожиданиям

Вопреки законам сезонности, перелеты по России в июле 2026 года оказались дешевле, чем год назад. Аналитики АТОР, сравнив цены по 50 маршрутам, зафиксировали устойчивое снижение стоимости в массовом сегменте на 9–15%.

Главные цифры:

Средняя цена: Билет без багажа подешевел на 12,4% (с 13 112 до 11 482 руб.), с багажом — на 9,2%.

Медианная цена: Снижение еще заметнее — на 14,7% (без багажа) и 13,1% (с багажом).

Рекордсмены падения:

Минеральные Воды: Билеты стали дешевле на 27–28%.

Калининград: Цены упали на 20–50%. Абсолютный рекорд — маршрут Калининград – Санкт-Петербург подешевел на 51,2% (с 7 516 до 3 664 руб.).

Казань -> Калининград: Падение цен за месяц составило 31–35%.

Динамика внутри месяца

Важно отметить, что цены в июле все же выше, чем в июне. По сравнению с началом лета стоимость билетов в среднем выросла на 9–10%, а медианная цена — на 17–18%. Однако рынок стал более гибким: если раньше в июле дорожало всё, то теперь на одних направлениях (Сочи) зафиксирован рост на 60–67%, а на других (Минеральные Воды, Калининград) — падение.