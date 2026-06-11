Отделение Соцфонда Приангарья направило 5,4 млрд рублей на оплату больничных в 2026 году

Региональное Отделение Социального фонда России направило 5,4 млрд рублей на оплату больничных в 2026 году, сообщили в ведомстве. Выплаты получили 153,8 тыс. жителей Иркутской области.

«Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, начиная с четвертого дня пособие выплачивает региональное Отделение СФР. Исключение составляют случаи ухода за больным членом семьи – в таких ситуациях выплата осуществляется за счет средств Социального фонда России с первого дня», – отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

Размер выплаты для работающих граждан зависит от среднего заработка за два года до наступления болезни и от продолжительности страхового стажа. Если стаж менее 5 лет, выплата составляет 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, более 8 лет – 100%.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается официально трудоустроенным гражданам, за которых работодатель уплачивает страховые взносы, а также тем, кто добровольно уплачивает взносы (адвокатам, нотариусам, ИП). Пособие назначается не только в случае заболевания или травмы работника, но и при уходе за больным ребенком или другим членом семьи. При уходе за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа.