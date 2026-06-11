В Нукутском округе начали ремонт 9-километрового участка дороги Залари – Жигалово

В Нукутском муниципальном округе начат ремонт участка автомобильной дороги Залари – Жигалово между поселками Новоленино и Балаганск с 51 по 60 километр трассы, сообщили в правительстве региона. Протяженность участка составляет девять километров, работы проводит Дорожная служба Иркутской области в рамках текущего ремонта.

«В прошлом году мы получали много жалоб на этот участок. Покрытие на нем раздавила большегрузная техника. Сейчас мы восстанавливаем асфальт. Уже уложено более 3,5 км нижнего слоя покрытия», — сказала осуществляющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Дарья Селех.

На участке уложат нижний выравнивающий и верхний слои асфальта, проведут отсыпку и укрепление обочин, а также планировку кюветов для отвода воды. Затем установят знаки и нанесут дорожную разметку. В следующем году планируется продолжить работы по восстановлению покрытия.

В 2025 году на этой автодороге провели капитальный ремонт двух участков по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в поселках Залари и Балаганск. В Залари заменили слабые грунты, убрали пучины, сделали насыпь, уложили асфальт, обустроили тротуары и освещение, установили светофор. В Балаганске также уложили асфальт, обустроили тротуары, ограждение, освещение и остановочные павильоны. Залари и Балаганск включены в перечень опорных населенных пунктов Иркутской области.