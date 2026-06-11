Дисконт при сделках с жилой недвижимость в Иркутске снизился до 14%

В 2026 году в крупных российских городах цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем на 14% выше, чем в реальных сделках, выяснили аналитики «Циана». Разрыв варьируется от 2% до 25% в зависимости от города.

Максимальный разрыв зафиксирован в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре (21–25%), минимальный – в Набережных Челнах, Томске, Ленинградской и Московской областях (2–9%). По сравнению с прошлым годом разрыв сократился с 16% до 14%.

В Иркутске средняя цена квадратного метра в сделках в 2026 году составила 133,7 тыс. рублей, в предложении – 155,4 тыс. рублей. Отношение средней цены сделки к средней цене предложения в 2025 году было -16%, в 2026 году – -14%.

В Новосибирске средняя цена квадратного метра в сделках – 118,4 тыс. рублей, в предложении – 145,8 тыс. рублей. Показатель отношения цены сделки к цене предложения в 2025 году составил -20%, в 2026 году – -19%.

В Красноярске средняя цена квадратного метра в сделках – 121,5 тыс. рублей, в предложении – 139,5 тыс. рублей. Отношение цены сделки к цене предложения в 2025 году было –15%, в 2026 году – -3%.

«Реальные цены сделок ниже, чем цены в объявлениях по трём основным причинам: во-первых, из-за торга на этапе сделки, во-вторых, из-за различий в структуре спроса и предложения – более доступные варианты приобретают чаще, а более дорогие дольше находятся в экспозиции, в-третьих – из-за искусственного занижения цены в договоре», – комментирует ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.