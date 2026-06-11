Спрос на строительные специальности в Иркутской области вырос на 12% за пять месяцев

За первые пять месяцев 2026 года потребность в кадрах в строительной сфере Иркутской области увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Кадровый центр «Работа России». В тройку самых востребованных профессий вошли арматурщики, каменщики и монтажники.

«С увеличением спроса растет и заработная плата, что подтверждает престижность рабочих специальностей. Так, зарплата монтажников увеличилась на 37% по сравнению с прошлым годом. Опытный специалист может получать в регионе до 130 тысяч рублей, а высококвалифицированный монтажник технологических трубопроводов — до 246 тысяч рублей», — сообщили в Кадровом центре.

Машинистам спецтехники предлагают медианную зарплату 200,9 тыс. рублей, прорабам и мастерам — 195,1 тыс., руководителям строительных проектов — до 240 тыс. рублей. Максимальный уровень дохода — до 294,4 тыс. рублей — зафиксирован у сварщиков с сертификатом НАКС, работающих вахтовым методом.