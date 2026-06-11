В Братске газифицированы первые 37 частных домов по программе «Чистый воздух»

В Правобережном районе Братска газифицированы первые в этом году 37 частных домов, еще в 195 домах выполнены монтажные работы, сообщили в правительстве Иркутской области. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Всего до конца этого года предусмотрено газифицировать 533 дома. Администрацией муниципального образования проведён очередной отбор и заключено соглашение на реализацию третьего этапа газификации – ещё 200 домовладений. Таким образом, с учётом двух ранее заключенных соглашений, проводятся работ ыпо газификации 400 частных домов», — сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Матвиевский.

Газифицировать 100 домов первого этапа запланировано до 1 августа 2026 года, еще 100 домовладений — до 1 сентября. Определить исполнителя работ на оставшиеся 133 дома планируется в июле.

Программа переводит на газ жилые дома с печным или угольным отоплением. Для участия необходимо, чтобы дом был в собственности и имелась техническая возможность подключения к газовой сети. Установка оборудования и монтаж системы отопления выполняются за счет государственной субсидии — 421,6 тыс. рублей на каждый дом. Программа рассчитана на два года: в 2025 году газификацией воспользовались жители 352 частных домов в Правобережном районе Братска. Мэр города Александр Дубровин сообщил о плановых сроках завершения работ по этапам. Перевод домов на газ направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.