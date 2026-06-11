Деньги стали чуть дешевле, но не доступнее

Денежно-кредитные условия в апреле-мае продолжили смягчаться, но пока все равно остаются жесткими. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным Банка России, средняя RUONIA в мае снизилась до 14,18%, то есть на 46 б.п. к апрелю, доходность корпоративных облигаций опустилась до 15,32%, а ставка по краткосрочным депозитам населения в апреле снизилась до 13,4%.

«При этом по ОФЗ картина уже не такая однозначна. Доходности на ближнем участке кривой уменьшаются, а у долгосрочных бондов растет. Это говорит о сохранении премии за риск и осторожности инвесторов», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, главный смысл этих данных в том, что апрельское снижение ключевой ставки уже постепенно проходит в экономику. «Банки начали понемногу снижать ставки по части кредитов и депозитов, корпоративные заемщики активнее берут кредиты, а денежная масса в мае, по предварительным данным ЦБ, росла темпами около 13,2% год к году», — приводит данные аналитик.

«Но это не значит, что условия стали мягкими. Для бизнеса и населения стоимость денег все еще высокая, а розничное кредитование остается умеренным. Особенно важно, что инфляционные ожидания населения почти не изменились, а длинные ставки по ОФЗ не снижаются вслед за короткими», — подчеркивает Чернов.

«Пространство для снижения ставки у ЦБ есть, но оно ограничено. По итогам заседания 19 июня прогнозируем ее уменьшение на 50 б.п., если новые данные инфляции за неделю не преподнесут неприятного сюрприза», — считает эксперт.

«В дальнейшем монетарные условия также будут смягчаться с осторожностью с учетом оживления в сегменте кредитования при сохранении высоких бюджетных рисков и опережения инфляцией целевых уровней ЦБ на конец года», — заключает Владимир Чернов.