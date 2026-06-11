Майская инфляция повышает шансы на снижение ставки ЦБ РФ до 13,5%

По данным Росстата, за май потребительская инфляция замедлилась с 5,6% до 5,31% годовых. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, в сопоставлении месяц к месяцу она ускорилась с 0,14% до 0,17% из-за повышения цен на услуги.

«Фактор снижения розничных цен на плодоовощную продукцию проявился и в годовых, и в помесячных показателях инфляции», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, продолжающийся рост цен и тарифов в секторе услуг немного подпортил картину замедления инфляции. «В мае годовая инфляция в этом секторе выросла с 9,9% до 10,13%, а помесячная — с 0,47% до 1,55%, увеличившись в 3,3 раза относительно апреля», — приводит данные аналитик.

«Среди отдельных групп товаров и услуг наибольший годовой прирост в мае был зафиксирован для тарифов на почтовые услуги (+20,9% г/г, хотя рост оказался чуть меньше апрельского показателя), отопление (+16,12%), а также для цен на страховые услуги (+15,6% г/г)», — сообщает Мильчакова. «При этом замедлению общей инфляции способствовало значительное удешевление плодоовощной продукции (-10,4% г/г), сливочного масла (-8,2% г/г) и электротоваров (-3,8% г/г)», — уточняет эксперт.

«Как видим, в мае высокие тарифы на почтовые и коммунальные услуги по‑прежнему продолжали оказывать заметное воздействие на нестабильность инфляции, однако это воздействие оказалось нивелировано усилившейся дефляцией цен на плодоовощную продукцию и некоторые другие продовольственные и непродовольственные товары», — подчеркивает Мильчакова.

Аналитик обращает внимание, что самое значительное удорожание отмечено в сегменте туризма. «Поездка на отдых на Черноморское побережье в майские праздники подорожала на 40% м/м, билеты в плацкарт выросли в цене на 8,2%», — приводит данные Мильчакова. «В противовес общему тренду плодоовощной инфляции на снижение повысились цены на белокочанную капусту (+10,6%)», — добавляет эксперт.

«В то же время помидоры подешевели сразу на 27%, свежие огурцы — на 26%, сладкий перец — на 12,2%», — сообщает Мильчакова. «В целом помидоры и огурцы являются так называемыми неустойчивыми компонентами инфляции, динамика которых сильно привязана к сезонному фактору, но конкретно в мае рост цен на поездки на отдых в пределах России также сильно зависим от временного фактора, то есть от майских каникул и их продолжительности», — поясняет эксперт.

«Падение цен на сладкий перец, видимо, связано с избыточным предложением и вероятной переоценкой в марте и апреле влияния фактора сокращения импорта из Ирана на цену этого продукта», — считает Мильчакова.

«Учитывая, что годовая инфляция в мае замедлилась, а помесячная выросла не слишком сильно, мы ожидаем, что совет директоров ЦБ РФ 19 июня снизит ставку еще на 0,5 п.п., до 14% годовых», — прогнозирует аналитик. «Однако после сделанных 10 июня президентом Владимиром Путиным заявлений не исключаем, что ее уменьшат и на 1 п.п., до 13,5%», — заключает Наталья Мильчакова.