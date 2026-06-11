Telegram может быть разблокирован вслед за Roblox при выполнении условий властей

Telegram может быть полностью разблокирован в России, если руководство мессенджера выполнит требования российских властей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, подчеркнув, что при желании платформа может сделать всё необходимое за два-три месяца, передаёт "Вечерняя Москва".
«Пример Roblox показателен», — отметил депутат, говоря о глобальной тенденции приведения IT-гигантов к соблюдению национальных законов.
Условия возвращения
Ключевым фактором для снятия блокировки является выполнение требований законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей. Ранее доступ к Roblox был восстановлен именно после того, как компания «полностью выполнила» эти условия.
Причины блокировки
Роскомнадзор заблокировал Telegram в начале апреля. Ведомство объяснило это решение двумя основными причинами:
- Участившиеся случаи вербовки россиян для совершения преступлений через мессенджер.
- Создание и поддержка инфраструктуры, позволяющей сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные граждан.