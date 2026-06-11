Telegram может быть разблокирован вслед за Roblox при выполнении условий властей

Telegram может быть полностью разблокирован в России, если руководство мессенджера выполнит требования российских властей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, подчеркнув, что при желании платформа может сделать всё необходимое за два-три месяца, передаёт "Вечерняя Москва".

«Пример Roblox показателен», — отметил депутат, говоря о глобальной тенденции приведения IT-гигантов к соблюдению национальных законов.

Условия возвращения

Ключевым фактором для снятия блокировки является выполнение требований законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей. Ранее доступ к Roblox был восстановлен именно после того, как компания «полностью выполнила» эти условия.

Причины блокировки

Роскомнадзор заблокировал Telegram в начале апреля. Ведомство объяснило это решение двумя основными причинами: