Назначен новый министр жилищной политики и энергетики Иркутской области. Им стал с 10 июня 2026 года Александр Матвиевский. Соответствующий Указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Матвиевский родился в 1973 году в городе Гусиноозерске Республики Бурятия. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальностям «Тепловые электрические станции» и «Экономика и управление на предприятии (в энергетике)».

С 1996 по 2000 годы работал на разных должностях в ОАО «Гусиноозерская ГРЭС». По совместительству с 1997 по 2001 годы преподавал в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете.

С 2001 по 2012 годы преподавал и занимался научной работой в Сибирском федеральном университете Красноярска. С 2012 по 2015 год работал, а затем руководил отделом по надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора в Красноярске.

С 2015 по 2017 годы являлся заместителем руководителя Департамента городского хозяйства администрации города Красноярска. С 2017 по 2019 годы был заместителем директора в подведомственном министерству строительства, ЖКХ и энергетики Красноярского края КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики».

С 2019 по 2022 годы работал заместителем директора филиала АО «ВО «Безопасность» в Красноярске. С 2022 года занимал должность заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора в Красноярске.

С 17 апреля по 9 июня 2026 года исполнял обязанности министра жилищной политики и энергетики Иркутской области.