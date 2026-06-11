ЦБ передумал: высокая ставка больше не главная причина крепкого рубля

Банк России изменил свою риторику. Регулятор перестал считать высокую ключевую ставку главной причиной укрепления национальной валюты. Теперь ЦБ называет ключевыми факторами высокие цены на нефть, рост ненефтегазового экспорта и, что особенно важно, резкое снижение импорта, сообщает Frank Media.

Новая логика курса

Ранее Банк России объяснял укрепление рубля жесткой денежно-кредитной политикой. Однако теперь зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что вклад ДКП «не является решающим».

В 2025 году курс начал заметно расти, и сейчас регулятор объясняет это совокупностью факторов:

Нефть: Высокая базовая цена на нефть, заложенная в бюджетное правило.

Экспорт: Рост цен на товары ненефтегазового экспорта.

Импорт: Санкции и курс на импортозамещение привели к тому, что граждане и бизнес стали покупать меньше иностранных товаров.

Как это работает?

Поскольку за импортные товары нужно платить валютой, снижение закупок напрямую снижает спрос на доллары и евро. Алексей Заботкин пояснил: из-за курса на технологический суверенитет и локализации потребность в валюте для расчетов с зарубежными производителями падает, что и поддерживает курс рубля.