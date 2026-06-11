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Плохое отопление в Киренске: жильцам вернут деньги

Более 500 жителям города Киренска Иркутской области вернут деньги за некачественное отопление. Этого удалось добиться при поддержке региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, теплоснабжающая организация плохо топила квартиры жителям Киренска – района Крайнего Севера. В середине января 2026 года температурный режим в жилых помещениях был ниже нормативных показателей.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю теплоснабжающей организации представление. После этого людям пересчитали плату за отопление на сумму более 187 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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