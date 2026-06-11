Памятник борцам революции отреставрируют в Иркутске

В Иркутске объявили аукцион на реконструкцию и реставрацию Памятника борцам революции – объекта культурного наследия. Подробности сообщаются на портале RosTender.info.

Подрядную организацию выберут через торги. Начальная максимальная цена контракта составляет 21 миллион рублей. Аукцион завершится до 26 июня 2026 года.

Победитель выполнит все работы в течение трех месяцев с момента их начала. Подрядчик обновит монумент, сохранив его исторический облик и значение. Кроме того, он выполнит благоустройство и обустроит освещение.