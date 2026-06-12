Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июня: 9 642,7500 руб/1 г золота и 149,0200/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 9 642,7500 руб.
- 1 грамм серебра - 149,0200 руб.
- 1 грамм платины - 3 886,2800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 864,4199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 345,7900 р. (3,46%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3100 р. (5,88%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 219,7801 р. (5,35%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,9101 р. (1,03%).
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