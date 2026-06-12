Дорожная организация в Иркутской области задолжала работникам 20 млн рублей

Долги по заработной плате выявили в Приангарье. Дорожная организация задолжала своим сотрудникам несколько миллионов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, вопреки требованиям закона с апреля по май 2026 года 290 работникам организации, специализирующейся на строительстве и ремонте автомобильных дорог на территории Иркутской области, не выплачивалась в полном объеме заработная плата. В результате задолженность по оплате труда превысила 20 млн рублей.

Составлен административный протокол по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы». После вмешательства прокуратуры долги были погашены, а также выплачена компенсация за задержку.