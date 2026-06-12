Строительную компанию в Иркутске уличили в сокрытии многомиллионных доходов

Двоих руководителей строительной фирмы в Иркутске уличили в сокрытии многомиллионных доходов. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2024 году руководитель и фактический управляющий иркутской строительной фирмы, будучи осведомленными о налоговой недоимке и мерах по ее принудительному взысканию, намеренно воспрепятствовали этому процессу.

Была организована схема, при которой подрядные работы оплачивались в обход организации напрямую кредиторам для погашения долгов. Также одному из обвиняемых незаконно перечислялись значительные суммы под видом завышенной зарплаты.

Тем самым соучастники, имея реальную возможность на погашение задолженности по налогам и взносам, сокрыли свыше 12,5 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.