Север острова Ольхон закрыли для туристов из-за жары

Жаркая погода фиксируется на севере острова Ольхон в Иркутской области, в связи с чем маршрут решили закрыть. Об этом информирует «Заповедное Прибайкалье».

«На маршруте "Север Ольхона" установилась такая ясная погода, что даже местные суслики прячутся в тени. Видимость на обзорных площадках – на десятки километров, а на соседней скале можно пересчитать все грани. Но у этой солнечной идиллии есть обратная сторона. Класс пожарной опасности вырос до критических отметок, в целях безопасности турмаршрут временно закрыт. Так что пока любоваться мысами можно только с воды», – пояснили в пресс-службе.

При этом на юге Ольхона фиксируется другая погода – более прохладная, потому маршрут продолжает работать.