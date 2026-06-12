Экстрим-площадку открыли в иркутском Солнечном после реконструкции

В районе пристани «Ракета» в микрорайоне Солнечный открыли обновленную экстрим-площадку. Работы провели за счет инвесторов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Три года назад здесь уже появился современный роллердром, но за это время сооружение пришло в негодность. Инвесторы приняли решение полностью снести старую конструкцию и построить новую – современную, качественную и устойчивую к погодным условиям.

Для обустройства роллердрома использовались более надежные материалы. Объект рассчитан на 3-5 лет. Спортивное сооружение передадут в управление МБУ «ГСМЦ», которое будет содержать его в исправном состоянии.