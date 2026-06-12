50-метровый флаг развернули в Иркутске в честь Дня России

Пятидесятиметровый флаг РФ развернули на площади у Дворца спорта «Труд» в Иркутске в День России. Здесь же прошли праздничный концерт «С тебя начинается Родина!» и «Байкальская ярмарка», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«2026-й объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Этот год посвящен укреплению дружбы, мира и согласия между всеми народами многонациональной страны. День России – символ нашей государственности, свободы и великого наследия. В Иркутской области живут больше ста национальностей, и этот праздник объединяет всех нас», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Во время концертной программы на сцене выступили профессиональные и любительские коллективы и солисты из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Усольского района. На площади работала «Байкальская ярмарка», где были представлены товары местных производителей.

Праздничные мероприятия 12 июня прошли во всех районах Иркутской области.