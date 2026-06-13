Организацию в Киренске уличили в невыплате зарплаты сотрудникам

Одну из организации в городе Киренска Иркутской области уличили в нарушении трудовых прав. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

«До декабря 2025 года заявительница была трудоустроена в одной из организаций города Киренска на должность сторожа. Однако вопреки требованиям закона оплата труда, основных и дополнительных отпусков за период с января по март и с августа по декабрь 2025 года, а также выходное пособие не были в полном объеме и своевременно перечислены женщине», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя недоначисленной заработной платы и иных положенных по закону выплат, компенсации за каждый день задержки их перечисления, а также морального вреда. Женщина получила около 70 тыс. рублей.