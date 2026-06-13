Весь Иркутск частично остался без света

Сегодня сразу несколько районов Иркутска – Ленинский, Кировский, Куйбышевский, Октябрьский и Свердловский, а также Шелехов, Иркутский и Шелеховский районы частично остались без света. Об этом сообщает пресс-служба ИЭСК.

Произошло отключение нескольких линий электропередачи вследствие работы противоаварийной автоматики. Специалисты Южных и Восточных электрических сетей определяют причину отключения и проводят поэтапное включение отходящих от подстанций линий», – пояснили в компании.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех потребителей – 19:00. Пока свет появится только на Байкальском и Плишкинском трактах, а также в Октябрьском районе.