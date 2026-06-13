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Ролик о фестивале Olkhon Ice Fest стал победителем престижного международного конкурса

Ролик о фестивале Olkhon Ice Fest, который проводится в Иркутской области на острове Ольхон, стал победителем престижного международного конкурса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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«Мы с гордостью сообщаем, что наш ролик о фестивале Olkhon Ice Fest победил в номинации "Народы России" на Международном конкурсе видеороликов "Россия твоими глазами!" Символично и вдвойне приятно получить награду в этой номинации в год, объявленный Президентом страны годом Единения народов России. Этот конкурс – один из самых престижных, посвящённых путешествиям и культурному наследию нашей страны», – рассказали организаторы.

Церемония награждения прошла в День России в Москве и стала одним из ключевых событий Международного туристического форума «Путешествуй!». Организатору фестиваля Семену Майору был вручен диплом победителя и ценные подарки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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