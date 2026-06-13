«Никакие удары уже не поменяют ситуацию»: Путин объявил о стратегическом преимуществе армии РФ

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении стратегического преимущества российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, армия уверенно наступает по всей линии соприкосновения, и никакие действия противника не способны изменить эту ситуацию, передаёт "Ведомости".

Заявление было сделано на совещании по вопросам развития новых регионов.

Президент подчеркнул, что движение вперёд происходит по всем направлениям. Он отметил, что противник не может сдержать продвижение российских подразделений и вынужден прибегать к террористическим методам, атакуя гражданские объекты и инфраструктуру.

Ранее глава государства указывал на проблемы ВСУ, включая нехватку личного состава (ежемесячные потери до 40 тыс. человек) и дезертирство, а также отмечал полный контроль России над ЛНР и значительные успехи в других регионах.