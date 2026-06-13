Как прошло самое дорогое IPO в мире и что оно значит для Маска и России

Аэрокосмическая корпорация Илона Маска SpaceX провела историческое первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq, привлекая рекордные $75 млрд. Размещение прошло по цене $134,65 за акцию, но в первый же день торгов котировки взлетели на 27% — до $171, что сделало это IPO самым дорогим в истории после Saudi Aramco.

Что это значит для Маска и инвесторов?

Успех размещения мгновенно сделал Илона Маска первым в истории долларовым триллионером. Однако аналитики предупреждают: капитализация SpaceX в $1,77 трлн выглядит завышенной. В отличие от Saudi Aramco, чьи активы обеспечены реальными запасами нефти, стоимость SpaceX базируется на ожиданиях от рискованных и пока убыточных космических проектов. Компания остается убыточной как по операционной, так и по чистой прибыли.

Что это значит для России?

Для российской экономики и фондового рынка это событие не имеет практического значения. Из-за санкций российские инвесторы лишены возможности покупать бумаги американских эмитентов через отечественную инфраструктуру.

Тем не менее, глобальный успех SpaceX может стать драйвером для всего сектора. Он способен повысить интерес инвесторов к вложениям в IT-сектор и аэрокосмическую отрасль по всему миру, считают аналитики.