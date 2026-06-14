Сладкая битва за Байкал: лучшие кондитеры Иркутской области сразятся за звание чемпиона 27 июня

27 июня 2026 года в рамках гастрономического форума «Вкус путешествия» Иркутск станет центром притяжения для лучших кондитеров региона. На Областном чемпионате мастера сразятся за звание сильнейшего, создавая десерты, которые прославляют Прибайкалье.

Главный вызов: создать десерт, отражающий дух региона. Локальность должна читаться во всем: от уникальных сибирских ингредиентов и оригинальной подачи до легенды, стоящей за блюдом.

Что дает участие?

Экспертная оценка: ваше творение оценит профессиональное жюри.

Признание: заявить о себе на всю Иркутскую область и войти в число лучших кондитеров региона.

Нетворкинг: найти новых партнеров, клиентов и влиться в профессиональное сообщество.

Медийность: получить широкое освещение в СМИ и стать героем гастрономических новостей.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги общественного питания на территории Иркутской области.