Свет вернули всем жителям Иркутска и Шелехова после масштабного блэкаута

Накануне жители Ленинского, Кировского, Куйбышевского, Октябрьского и Свердловского районов Иркутска, Шелехова, а также Иркутского и Шелеховского районов частично остались без света. В настоящее время свет вернули всем потребителям, сообщает пресс-служба ИЭСК.

«Электроснабжение всех потребителей, попавших под действие противоаварийной автоматики, восстановлено», – отметили в компании, пояснив, что минувшим вечером до 22:00 проводились оперативные переключения.

На местах работали специалисты Южных и Восточных электрических сетей.