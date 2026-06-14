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Буксир загорелся на водоеме в Иркутской области: есть погибший

Возгорания произошло на судне в Иркутской области. Во время происшествия погиб человек, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

<p>Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России</p>

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По данным следствия, на территории причала Западного грузового района в Усть-Куте на борту буксира «Механик Федоров» случилось возгорание, в результате которого погиб матрос. Размер ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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