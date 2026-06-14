Дым от лесных пожаров накрыл Усть-Илимск

Сильное задымление наблюдается в городе Усть-Илимске Иркутской области. Оно связано с лесными пожарами, рассказал в соцсетях мэр Эдуард Симонов.

«В связи со сменой ветра в город пришло задымление. Сообщаю: на территории Усть-Илимска пожаров нет. В настоящее время действуют два пожара в Усть-Илимском районе и соседних территориях. Именно это стало причиной задымления в городе», – отметил градоначальник.

Жителей попросили ограничить выход на улицу, избегать дальних поездок и длительного пребывания на открытом воздухе, держать окна и двери закрытыми, а также завесить окна влажной тканью, если дым проникает в помещение.

Ситуация находится на контроле властей.