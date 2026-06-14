Аренда квартир в Иркутске: двушки дешевеют, однушки и трешки дорожают

Аналитики федерального портала «Мир квартир» проанализировали, как за предыдущий месяц, за май, изменилась стоимость аренды различных квартир в Иркутске и других городах России. Выяснилось, что двушки подешевели, а однушки и трешки подорожали.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Иркутске за последний месяц весны немного упала – на 0,1%, до 36,8 тысячи рублей, однокомнатных – подорожала на 0,4%, до 30,5 тысячи рублей, трехкомнатных – увеличилась на 0,8%, до 49,8 тысячи рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается по всей стране – однушки и трешки дешевели во многих городах. Существеннее всего цены на однокомнатное жилье упало в Якутске – на 6%, Кирове – 5,7%, Кургане – 4,6%, на трехкомнатное – в Орле, на 8,3%, Кургане – 8%, Чебоксарах – 7,3%.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в большинстве городов росла. Больше всего она увеличилась в Грозном – на 9%, Якутске – 6,1%, Калининграде – 5,3%.