Путин и Трамп провели телефонный разговор: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ЦБ РФ назвали наиболее доходные активы по итогам мая, эксперты сделали прогноз по ключевой ставке, а в Иркутской области случился масштабный блэкаут. Подробнее – в обзоре СИА.

Телефонный разговор

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, он длился около часа. Об итогах рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. «Президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания, но лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двухсторонних российско-американских соглашений, возможные контакты представителей с обеих сторон», – сказал он.

Доходные активы

Наиболее доходным инструментом на российском финансовом рынке по итогам мая стали корпоративные облигации с рейтингом «BBB» с показателемв 2,1%, сообщили в ЦБ РФ, а также акции компаний транспортной отрасли – в 1,6%, корпоративные облигации с рейтингами «ААА» и «AA» – 1,2%. Худшую доходность показали акции компаний строительной и металлургической отраслей – минус 7,5% и минус 7% соответственно, золото – минус 6,5%.

Прогноз по ставке

Заседание Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня. Эксперты РГ сделали прогноз, как оно развернется. Большинство экономистов считают, что наиболее вероятным окажется снижение ключевой ставки с 14,5% до 14% годовых. Тем не менее, не исключено снижение на 0,25 п. п. либо сохранения текущей ставки.

Блэкаут в Приангарье

Масштабное отключение света произошло в выходные в Приангарье. Жители Ленинского, Кировского, Куйбышевского, Октябрьского и Свердловского районов Иркутска, Шелехова, а также Иркутского и Шелеховского районов частично остались без электричества. Дома попали под действие противоаварийной автоматики. К вечеру того же дня снабжение потребителей возобновили.

Происшествие на воде

Возгорания произошло на судне в Иркутской области. По данным следствия, на территории причала Западного грузового района в Усть-Куте на борту буксира «Механик Федоров» случилось возгорание, в результате которого погиб матрос. Размер ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», ведется расследование.