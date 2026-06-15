Иран и США согласовали 14 пунктов мирного соглашения, направленного на прекращение боевых действий и нормализацию отношений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Ключевые положения документа включают:

- немедленное и полное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан;

- обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет;

- снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней;

- приостановление санкций на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции;

- предоставление США и союзниками плана восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд;

- проведение 60-дневных переговоров по ядерной программе и снятию санкций;

- подтверждение Ираном приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия.

Согласно условиям соглашения, Ормузский пролив будет постепенно разминирован и открыт для судоходства, а Иран не будет взимать плату за проход судов в течение 60 дней. Взамен США снимут морскую блокаду.

Financial Times отмечает, что в Иране хранится более 9 тонн обогащённого урана, из которых почти 440 кг обогащены почти до оружейного уровня. Снижение санкций будет поэтапным и зависеть от прогресса переговоров.

Сегодня мирное соглашение подтвердили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Официальная церемония подписания назначена на 19 июня в Швейцарии.

По данным иранского агентства Fars, Тегеран был готов отменить переговоры после нападения на Бейрут, но уступки США, включая сохранение территориальной целостности Ливана и вывод израильских войск, убедили Иран отказаться от этой идеи.

Ранее Трамп заявил, что соглашение сначала будет подписано в электронном виде, а затем очно «где-то в Европе», что подтвердил и пакистанский премьер. --- 5 кликабельных заголовков: 1. «Иран и США согласовали 14 пунктов мирного соглашения — подробности»