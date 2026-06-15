Россияне стали чаще платить наличными после десяти лет роста безналичных расчетов, сообщил «Известиям» гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. В апреле-мае 2026 года доля расчетов кешем выросла до 30,2% против 25% годом ранее.

«В начале 2025-го на карты и другие электронные способы оплаты приходилось 75% покупок, однако теперь этот тренд начал разворачиваться. Одновременно растет и количество "живых" денег в экономике. По данным ЦБ, в апреле объем наличности достиг 20 трлн рублей, увеличившись за год на 14%», – отметил Батюшенков.

Чаще всего наличными расплачиваются в южных регионах: лидирует Дагестан (36% покупок), за ним следуют Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Адыгея. Реже всего бумажные деньги используют на Севере (менее 8%), а в Москве этот показатель составляет 10%.

Среди причин роста популярности наличных эксперты называют увеличение нагрузки на малый бизнес, налоговые изменения (повышение НДС, снижение порога выручки для уплаты НДС на УСН), перебои с интернетом и сбои в работе платежных сервисов.

Напомним, что порядка 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как один из потенциальных сценариев для оптимизации фискальной нагрузки. При этом признались в использовании этой схемы лишь 2,6%, а еще 6,7% планируют такую оптимизацию.