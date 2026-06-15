В Иркутской области число вакансий с навыками ИИ выросло на 25%

В Иркутской области количество вакансий, требующих навыков работы с инструментами искусственного интеллекта, выросло на 25% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщили аналитики. Максимальное зарплатное предложение для таких специалистов в регионе достигает 120 тыс. рублей.

«В одной из вакансий бухгалтера отмечается: "Мы открыты к использованию ИИ в работе – если вы знаете, как ускорить процессы с помощью нейросетей, это будет только приветствоваться"», – рассказали эксперты.

Наибольшая доля предложений с ИИ-компетенциями в Сибирском федеральном округе пришлась на Новосибирскую область (42%), Красноярский край (14%) и Омскую область (12%). В целом по округу число таких вакансий увеличилось на 19%.

В Красноярском крае количество вакансий с требованием навыков ИИ выросло в 2,4 раза, в Новосибирской области – на 44%, в Алтайском крае – на 20%, в Томской области – на 13%. Работодатели все чаще указывают в вакансиях готовность к использованию нейросетей, даже если это не обозначено как обязательное требование, сигнализируя о заинтересованности в кандидатах, способных применять такие решения в работе. Рынок труда в Сибири все активнее предъявляет спрос на цифровые компетенции, связанные с использованием ИИ. На остальные регионы Сибири пришлось менее 1% от общего числа вакансий с ИИ-компетенциями по округу.