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«Трамп готов воздействовать на Киев»: Кремль раскрыл детали переговоров о мире

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине, передаёт РБК.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Дональд Трамп в ходе беседы:

  • Акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий.
  • Заявил о готовности использовать свое влияние на европейских партнеров и руководство Украины для достижения мира.

В свою очередь, Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России: он заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве, если украинский лидер примет такое решение. При этом в Кремле подчеркнули, что удары по гражданской инфраструктуре России мешают мирному процессу, но не изменят ситуацию на поле боя.

Разговор состоялся на фоне подготовки к визиту в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Это уже второй телефонный контакт лидеров в 2026 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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